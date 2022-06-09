На трассе под Невинномысском уснувший водитель попал в ДТП

Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае водитель попал в ДТП из-за того, что уснул в пути. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась утром 9 июля на трассе "Кавказ" в Андроповском районе. 31-летний водитель из соседнего региона на Киа Рио уснул, въехал на тросовое ограждение и перевернулся. Мужчину доставили в больницу Невинномысска.

Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю

В беседе с инспекторами он пояснил, что был несколько часов и заснул из-за усталости. Кроме того, стало известно, что пострадавший злостным нарушителем ПДД не является и в момент ДТП был трезв.