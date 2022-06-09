Правоохранительные органы выясняют обстоятельства взрыва в Ставрополе

Прокуратура Ставрополья и региональное СУ СКР начали проверять обстоятельства взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

- Прокуратура Промышленного района Ставрополя проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства в жилищно-коммунальной сфере. По итогам будет принято решение о мерах прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.

Фото: очевидец для «КП»

Фото: очевидец для «КП»

Взрыв произошел на втором этаже 12-этажного дома. По предварительным данным, произошла утечка газа в плите. Пострадала хозяйка квартиры, которую в экстренном порядке увезли в больницу.

Фото: очевидец для «КП»

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