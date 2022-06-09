Убийцу посетителя кафе в Ессентуках задержали спустя 7 лет при попытке сбежать за границу

При попытке пересечь границу России был задержан 47-летний мужчина, который обвиняется в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия, а главное - в убийстве семилетней давности в кафе Ессентуков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью. В операции по поимке преступника также участвовали сотрудники уголовного розыска краевого управления полиции.

- В апреле 2015 года в одном из кафе Ессентуков у задержанного возник конфликт с 23-летним парнем. Ранее знакомы они не были. В ходе ссоры обвиняемый не менее двух раз выстрелил в потерпевшего. Он скончался в этот же день в больнице, - сообщили «КП-Северный Кавказ» представители следствия.

После целого ряда экспертиз и опроса свидетелей, была установлена личность стрелявшего. Мужчину объявили в международный розыск и заочно заключили под стражу. После задержания он сразу же на месте дал показания. Ему грозит тюремный срок до 15 лет.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу и его брата расстреляли в Ессентуках. Пули попали в голову, зубы, грудь, ногу и руку титулованного спортсмена.