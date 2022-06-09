Благодаря МТС в самом высокогорном селе Европы появились голосовая связь и мобильный интернет

Голосовая связь и быстрый мобильный интернет позволят местным жителям оставаться на связи круглый год. Фото: mts.ru

Расположенное в окружении гор дагестанское село Куруш Докузпаринского района - одно из самых популярных у туристов направлений. Неподалеку находится лагерь альпинистов, где перед восхождением проходят подготовку спортсмены со всей страны.

В селе, являющемся самой высокогорной точкой не только России, но и Европы, каждый год проводятся соревнования по экстремальному туризму и чемпионаты по альпинизму.

Раньше проживающие здесь 800 человек часто оказывались отрезанными от внешнего мира. Фото: mts.ru

В этот раз благодаря МТС покорители гор смогут делиться своими впечатлениями прямиком со склона Кавказского хребта - компания запустила в Куруше свою базовую станцию, и сейчас в районе населенного пункта доступны голосовая связь 2G и высокоскоростной интернет 4G.

Раньше проживающие здесь, на высоте 2560 метров, 800 человек из-за сильных снегопадов часто оказывались отрезанными от внешнего мира. Теперь же голосовая связь и быстрый мобильный интернет позволят местным жителям оставаться на связи круглый год.