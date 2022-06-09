После взрыва в многоквартирном доме в Ставрополе заведено уголовное дело

СУ СКР по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" после взрыва в многоквартирном доме в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось днем 9 июня. По данным следствия, произошел взрыв бытового газа, в результате чего пострадала хозяйка квартиры. Ее госпитализировали. Официальные ведомства сообщали, что были повреждены все квартиры на этаже и припаркованные около лоджии машины.

- Работа следственной группы аппарата управления по фиксации следов преступления и осмотра места происшествия продолжается, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставрополью.

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