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Происшествия9 июня 2022 12:23

После взрыва в многоквартирном доме в Ставрополе заведено уголовное дело

На месте работают следователи
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ

СУ СКР по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" после взрыва в многоквартирном доме в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось днем 9 июня. По данным следствия, произошел взрыв бытового газа, в результате чего пострадала хозяйка квартиры. Ее госпитализировали. Официальные ведомства сообщали, что были повреждены все квартиры на этаже и припаркованные около лоджии машины.

- Работа следственной группы аппарата управления по фиксации следов преступления и осмотра места происшествия продолжается, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставрополью.

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