Психически больной дагестанец 9 июня объявлен в розыск

Пропавший Мухаммед-Нур Пахрудинов. Фото: МВД Дагестана

Полиция Дагестана просит помочь в поисках 23-летнего жителя микрорайона «Кривая балка» в Махачкале Мухаммед-Нура Пахрудинова. Как следует из ориентировки, выложенной 9 июня 2022 года в официальном Телеграм-канале ведомства, молодой человек пропал еще 5 июня. Он в серой мастерке с капюшоном, светлых серых спортивных брюках и черных кроссовках ASICS вышел из дома около семи часов вечера и пропал.

Осложняет ситуацию тот факт, что Мухаммед-Нур страдает психическим заболеванием - парень может просто не понимать, что что-то не так и его разыскивают.

Всех, кто видел данного молодого человека или владеет информацией, которая может помочь в его поисках, просят обратиться по телефонам: 8-964-050-14-14, (8722) 99-48-40 (дежурная часть).