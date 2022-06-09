Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2022 12:35

Психически больной дагестанец 9 июня объявлен в розыск

Последний раз 23-летнего Мухаммед-Нура Пахрудинова видели в Махачкале
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО
Пропавший Мухаммед-Нур Пахрудинов. Фото: МВД Дагестана

Пропавший Мухаммед-Нур Пахрудинов. Фото: МВД Дагестана

Полиция Дагестана просит помочь в поисках 23-летнего жителя микрорайона «Кривая балка» в Махачкале Мухаммед-Нура Пахрудинова. Как следует из ориентировки, выложенной 9 июня 2022 года в официальном Телеграм-канале ведомства, молодой человек пропал еще 5 июня. Он в серой мастерке с капюшоном, светлых серых спортивных брюках и черных кроссовках ASICS вышел из дома около семи часов вечера и пропал.

Осложняет ситуацию тот факт, что Мухаммед-Нур страдает психическим заболеванием - парень может просто не понимать, что что-то не так и его разыскивают.

Всех, кто видел данного молодого человека или владеет информацией, которая может помочь в его поисках, просят обратиться по телефонам: 8-964-050-14-14, (8722) 99-48-40 (дежурная часть).