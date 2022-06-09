10 июня 2022 года часть Ставрополя останется без воды. Связано это с капитальным ремонтом водопровода, расположенного на улице Октябрьской. Как уточнили в пресс-службе городского «Водоканала», плановые работы продлятся с 8:30 утра до 17 часов. В указанный период времени воды не будет по следующим адресам:

- улица Лесная: 206, 208, 210 (многоквартирные дома);

- улица Октябрьская: 201, 203, 203а, 205, 207 (частные дома).

В «Водоканале» извинились за вынужденные временные неудобства и сообщили, что будет организован подвоз воды автоцистерной. Если понадобится дополнительный подвоз, оставить заявку можно по телефону центральной диспетчерской службы предприятия 13-40.

Кстати, в Ставрополе продолжается сезон отключения горячей воды. С подробным графиком можно ознакомиться по ссылке. Следующий этап отключений начнется 1 июня. Полный список домов, которые он затронет, опубликован по ссылке.