Завершены четырехдневные поиски психически нездорового дагестанца в Махачкале

Мухаммед-Нур Пахрудинов исчез 5 июня. Фото: МВД Дагестана

Полиция Дагестана сообщила, что поиски 23-летнего Мухаммед-Нура Пахрудинова из Махачкалы завершены. Они продолжались четыре дня: парень еще 5 июня около семи вечера ушел из своего дома в микрорайоне «Кривая балка». С тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

Ситуацию осложнял тот факт, что парень страдает психическим заболеванием - он мог даже не понимать, что случилось, что его ищут.

Жизни парня уже ничего не угрожает. Фото: МВД Дагестана

К счастью, на пути Мухаммед-Нура встретились неравнодушные люди. Они сразу же передали сведения о нем в правоохранительные органы.

- Полицейские забрали парня и уведомили его родных. А пока ждали их приезда, умыли и накормили его, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану.