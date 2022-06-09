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Происшествия9 июня 2022 13:49

В Ставрополе за два дня восстановят пострадавшие при взрыве газа квартиры

Жильцов временно расселят
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

- Восстановительные работы начнем сегодня, как только завершатся оперативные мероприятия. В течение двух дней планируем завершить все работы. Эти сроки обусловлены тем, что потребуется время на изготовление окон и дверей по нужным размерам, - сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко после взрыва газа в жилом доме города.

В четверг, 9 июня 2022 года, произошел взрыв газа в квартире на 2 этаже. Пострадали 4 квартиры, а также припаркованные перед домом автомобили жильцов. В квартирах выбиты окна и двери, сломан лифт. Пострадала в ЧП одна женщина, находившаяся в той самой квартире, где случился мощный хлопок газовоздушной смеси. Ее госпитализировали.

По словам мэра Ставрополя, ремонт будет произведен за счет администрации краевого центра и управляющей компании.

- Дал поручение администрации района расселить всех жильцов пострадавших квартир, решить все остальные вопросы, связанные со временными трудностями, пока идут восстановительные работы, - добавил Ульянченко.