На Эльбрус за туристами из Москвы выдвинулись спасатели

В Кабардино-Балкарии команда спасателей выдвинулась на помощь туристам на склон горы Эльбрус. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС республики, в 15:45 в четверг, 9 июня 2022 года, поступило сообщение о том, что на высоте 5300 метров из-за плохих погодных условий группа попросила о помощи.

- Группа из Москвы - 4 человека, регистрировали свой маршрут, - уточнили в экстренной службе. - На место выдвинулись спасатели МЧС России в количестве 11 человек и три единицы техники.

Ранее мы писали о том, как проходила эвакуация 50-летней альпинистки из Феодосии с горы Казбек в Северной Осетии. Женщина травмировала ногу при спуске в составе туристической группы. Ей на помощь был отправлен вертолет МЧС, который благополучно спустил туристку на поляну, где ее ждали медики.