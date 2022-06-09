Минздрав прокомментировал унылый суп в роддоме Ставрополя

Минздраву Ставропольского края пришлось объясняться за рацион краевого перинатального центра. Одна из пациенток пожаловалась на якобы скудное питание, заявив, что оно просто шокировало ее. В подтверждение женщина продемонстрировала весьма унылый суп - в прозрачной воде плавала щепотка морковки и крошечный кусочек мяса.

- В медучреждении с учетом патологий и общего состояния пациенток разработаны и строго соблюдаются несколько диет - высокобелковая, щадящая, послеоперационная. На сохранение попадают женщины с гипертонией, сахарным диабетом, ожирением и другими серьезными проблемами с эндокринной системой и обменом веществ. Для стабилизации их состояния преимущество в питании отдается овощным, рыбным и мясным бульонам, кисломолочным продуктам, низкоуглеводным блюдам с минимумом соли и жира. Строгую диету должны соблюдать и послеоперационные пациентки. Для них под запретом хлебобулочные изделия, картофель, продукты с высоким содержанием крахмала, - объяснили в минздраве СК и отдельно подчеркнули, что даже при строгих пищевых ограничениях скудным рацион в перинатальном центре никак нельзя назвать.

- Пожаловавшаяся пациентка показала мясной бульон, который она взяла на завтрак. Можно было выбрать творожную или овощную запеканку, тушенную рыбу, даже взять несколько блюд, - добавили в ведомстве.

Кстати, пациентки, не имеющие проблем со здоровьем, могут рассчитывать в роддоме даже на выпечку и десертики.