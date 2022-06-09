Прокуратура Ставрополя обжаловала приговор участнику преступной группы, похитившему более 600 млн рублей

Прокуратура Ленинского района Ставрополя в апелляционном порядке обжаловала приговор суда в отношении местного жителя, который состоял в преступном сообществе и совершил мошенничество с использованием служебного положения на сумму более 660 миллионов рублей.

30 мая 2022 года суд признал мужчину виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Также суд приговорил его к штрафу в размере 1 млн рублей.

Как было установлено в суде, преступная группа действовала на территории Ставрополья и соседнего региона с 2013 по 2019 год. Злоумышленники причинили ущерб бюджету РФ на сумму более 62 млн рублей. Кроме того, они похитили деньги банка, выделенные в качестве субсидий на строительство завода в Михайловске на сумму 600 млн рублей.

Прокуратура сочла приговор суда первой инстанции слишком мягким. Он был признан незаконным и обжалован в апелляционном порядке, информирует пресс-служба прокуратуры региона.