Причиной хлопка газа в квартире в Ставрополе могли стать нарушения в использовании вентиляции

Инспекторы Госжилинспекции обследовали многоквартирный дом на улице Тухачевского в Ставрополе сегодня там произошел хлопок бытового газа в одной из квартир.

Специалисты обнаружили в помещении нарушения, которые могли стать причиной ЧП. Установка принудительной электровентиляции с несанкционированным присоединением к общедомовой вентиляционной системе и перекрытие продуха на лоджии, сообщил в своем телеграм-канале начальник управления Сергей Соболев.

Напомним, хлопок бытового газа произошел на втором этаже 12-этажного жилого дома на улице Тухачевского в четверг, 9 июня. В результате взрыва пострадала женщина, сейчас она находится в больнице.