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Общество9 июня 2022 18:50

Два человека утонули на Комсомольском пруду в Ставрополе с начала купального сезона

Один из них ребенок
Инна МОРОЗОВА

Отдых на территории Комсомольского пруда в краевой столице официально разрешили с 1 июня. Всего за неделю спасатели отработали 30 экстренных случаев. Были спасены восемь человек, которые едва не утонули. Семеро из них купались нетрезвыми.

Всего через день после открытия купального сезона утонул мужчина. Потом из воды достали тело ребенка.

Как сообщили в мэрии, было принято решение усилить работу спасательного поста, увеличив число сотрудников. В том числе на наблюдательных вышках.

Отмечается, что на территории пруда функционируют 100 видеокамер.

Ранее сообщалось, что специалисты Госжилинспекции нашли нарушения в квартире, где произошел хлопок газа 9 июня.