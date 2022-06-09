На Эльбрусе завершились поисково-спасательные работы по спасению туристов из Москвы

Как сообщает официальный телеграмм- канал ГУ МЧС России по КБР, поисково-спасательные работы по спасению столичных туристов завершены. Молодые люди отказались от дальнейшей помощи и остались на высоте 3 800 метров, говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из альпинистов не нуждается в медицинской помощи.

В поисково-спасательных работах принимали участие 11 спасателей и три единицы техники.

Напомним, четверо туристов на склоне Эльбруса запросили помощи спасателей из-за испортившейся погоды. Они находились на высоте 5300 метров.