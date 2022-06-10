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Здоровье10 июня 2022 5:16

61 новый случай заражения COVID-19 подтвердили врачи Ставрополья за сутки

Один челок скончался от болезни
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

К утру 10 июня в Ставропольском крае медики выявили и подтвердили 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных 13 детей разных возрастов. Всего с начала пандемии короной заболели 198,4 тысячи ставропольцев.

За день в региональные больницы поместили 18 человек, в том числе одного ребенка. Их госпитализировали из-за серьезных симптомов коронавируса, пациенты находятся под наблюдением врачей.

Полностью выздоровели 50 человек (с начала пандемии 188,3 тысячи ставропольцев), к сожалению, скончался один пациент с коронавирусом (с начала пандемии 7075 ставропольцев).

В регионе продолжается вакцинация населения. В Минздраве Ставрополья предупредили, что в сентябре 2022 года может начаться новая волна коронавируса.