На Ставрополье карета "Скорой помощи" с 6-летним пациентом попала в аварию

9 июня в Кочубеевском округе Ставропольского края произошло сразу несколько аварий, в одной из которых участником стала карета "Скорой помощи". На подъезде к Черкесску водитель Лада Гранта сбил пешехода, который вышел из своего авто и начал пересекать дорогу.

Среди пострадавших оказались 69-летний мужчина и 6-летний ребенок в автокресле. На место прибыли две машины "скорой", одна забрала мальчика, вторая - пешехода.

- Спустя полчаса на этой же автодороге скорая с маленьким пациентом тоже попадает в ДТП. Водитель медицинской ГАЗели с включенными маяками и спецсигналом не убедился, что транспортные средства его пропускают, и выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, - рассказали в ГИБДД региона.

В итоге пострадала фельдшер, она сломала руку. Сейчас полиция проводит проверку, чтобы понять степень ответственности каждого из участников аварии.