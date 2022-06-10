Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 июня 2022 7:28

Транскавказскую магистраль полностью перекрыли из-за камнепада

Горы породы завалили проезд, ограничения действуют с 11:00 по московскому времени
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В МЧС Южной Осетии сообщили, что из-за принудительного схода камней с гор с 11:00 по московскому времени полностью перекроют Транскавказскую автомагистраль. Породы полностью перекрыли дорогу.

- С 11:00 мск запрещено движение по Транскавказской автомагистрали для всех видов автотранспорта до особого распоряжения. На 55 километре трассы (в районе населенного пункта в. Рук) Цхинвал - Владикавказ Транскавказской автомагистрали будут вестись работы по принудительному спуску каменных масс, - сказано в сообщении ведомства.

Принудительный спуск камней нужен для предотвращения неожиданного бесконтрольного его схода.

Отметим, Транскавказская автомагистраль является единственным путем, соединяющим Россию и Южную Осетию. Трасса проходит через территории Северного Кавказа, иногда в нее включают Военно-грузинскую дорогу.