Транскавказскую магистраль полностью перекрыли из-за камнепада

В МЧС Южной Осетии сообщили, что из-за принудительного схода камней с гор с 11:00 по московскому времени полностью перекроют Транскавказскую автомагистраль. Породы полностью перекрыли дорогу.

- С 11:00 мск запрещено движение по Транскавказской автомагистрали для всех видов автотранспорта до особого распоряжения. На 55 километре трассы (в районе населенного пункта в. Рук) Цхинвал - Владикавказ Транскавказской автомагистрали будут вестись работы по принудительному спуску каменных масс, - сказано в сообщении ведомства.

Принудительный спуск камней нужен для предотвращения неожиданного бесконтрольного его схода.

Отметим, Транскавказская автомагистраль является единственным путем, соединяющим Россию и Южную Осетию. Трасса проходит через территории Северного Кавказа, иногда в нее включают Военно-грузинскую дорогу.