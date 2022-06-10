Супружеская пара лже-инвалидов со Ставрополья вернула государству 2,1 млн рублей

В УФССП Ставропольского края рассказали, что судебные приставы заставили супружескую пару вернуть государству 2,1 миллиона рублей. Они незаконно получали пенсии по инвалидности и стали фигурантами уголовного дела по статье о мошенничестве.

Суд обязал мужчину вернуть в Пенсионный фонд 1 миллион 345 тысяч рублей, а 845 тысяч рублей с его жены. Они получали пенсии несколько лет.

- Однако добровольно в установленный законом срок должники ущерб не погасили. После того, как судебные приставы выявили, что неплательщики имеют в собственности 3 земельных участка, разъяснили им о последующем аресте недвижимого имущества, - сказано в сообщении ведомства.

Чтобы не допустить ареста, супруги единовременно погасили долг.