На Ставрополье за 2021 год средняя стоимость мороженого увеличилась почти на 19%

Согласно данным Северо-Кавказстата, в Ставропольском крае за 2021 год мороженое подорожало почти на 19%. Средняя цена за килограмм лакомства составила 619 рублей. Специалисты рассказали, что в среднем каждый житель региона за 12 месяцев съедает около двух килограмм лакомства.

В 2021 году местные производители отправили на внутренний и внешний рынки 11 тонн мороженого. Чаще всего его покупают семьи с одним ребенком, гораздо реже - семьи с двумя и тремя детьми.

Магазины реализовали продукции на 680,6 миллиона рублей за 2021 год.