В ГИБДД Ставрополья опровергли информацию о нахождении ребенка в "Скорой" при ДТП

В пресс-службе ГИБДД Ставропольского края уточнили информацию об автоаварии 9 июня с участием машины "Скорой помощи". В момент аварии медики перевозили 69-летнего мужчину, а не ребенка.

- По уточненной информации, в момент ДТП в машине скорой находились водитель скорой, фельдшер и взрослый мужчина. Пострадала фельдшер, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что карета "Скорой" столкнулась с отечественным автомобилем на перекрестке, когда везла пострадавшего после аварии человека. До момента уточнения ведомство заявляло о том, что в машине был 6-летний мальчик.

Оказалось, что именно эта бригада перевозила сбитого пешехода, которому 69 лет. Его доставили в больницу и оказали помощь, так же, как и фельдшеру - женщина сломала руку.