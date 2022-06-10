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Происшествия10 июня 2022 10:05

Сотрудник раскрыл мошенническую схему на закупках ПФР Ставрополья

Он проводил аукцион, заранее зная, кто победит
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Следственном комитете Ставропольского края рассказали, что сотрудник регионального отделения ПФР пришел в полицию с повинной. Он сообщил о преступлении главы управления информационных технологий на 3,8 миллиона рублей. Теперь он стал подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве.

- В марте 2020 года отделением ПФР по региону проводился электронный аукцион на поставку картриджей для принтеров. Предприниматели предложили начальнику управления придать видимость конкурентной борьбы, самим подав заявки на участие, одна из которых изначально была направлена с несоответствием требованиям аукциона, - сказано в документе следователей.

В итоге мужчина создал условия, при которых взяться за государственный контракт смог только определенный предприниматель. А при его реализации, цены на катриджи были серьезно завышены - в сумме ущерб составил 3,8 миллиона рублей.

Сейчас один из бизнесменов заключен под стражу на время следствия, расследование продолжается.