В Невинномысске развеяли слухи о пожаре во время аварии на электростанции

В Невинномысске на государственной электростанции произошла авария: один из кабелей начал искрить, на некоторых участках прекратилась подача электричества. Жители города обеспокоились ситуацией, и начались распространяться слухи о том, что на ГРЭС начался пожар.

- Команда ГРЭС и сотрудники МЧС работают на месте, и работают очень хорошо, электричество в городе восстановлено, - пояснил глава города.

Возгорания не произошло, серьезных последствий удалось избежать. Отключения электричества в ближайшее время не будет.

Ранее в Ставрополе из-за аварийного отключения четырех фидеров более 4 тысяч абонентов остались без света на продолжительное время. Восстановить работу системы удалось только глубокой ночью.