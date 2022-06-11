На Ставрополье 11 июня число заразившихся коронавирусом замерло

Ситуация с коронавирусом в Ставропольском крае замерла. Такой вывод можно сделать из актуальной сводки по заболеваемости COVID-19, опубликованной 11 июня 2022 года губернатором Владимиром Владимировым на своей официальной странице ВКонтакте.

- Динамика заболеваемости не растет, - сообщал глава региона сутки назад.

Тогда положительный тест на коронавирус сдал 61 человек, сейчас - 59, госпитализация понадобилась 18 и 14 пациентам соответственно. Выписавшихся к 11 июня стало больше - 70, на 20 больше, чем сутками ранее. Но оба дня не обошлись без летальных исходов - их зафиксировано по одному.

Что касается ситуации с коронавирусом среди детей, то она за сутки поменялась значительно. Если 10 июня COVID-19 был выявлен у 13 юных пациентов (один попал в больницу), то на следующий день - только у 7. Правда, госпитализированы были уже двое ребят, остальные проходят лечение амбулаторно.