В Ставрополе 11 и 12 июня откроют доступ к местной клубнике

11 и 12 июня с 8 до 16 часов в Ставрополе пройдут не совсем традиционные ярмарки выходного дня. Их, кстати, будет сразу три. Производители из разных районов края как всегда привезут фрукты, овощи, зелень, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, но на этот раз порадуют жителей краевой столицы собранной на полях Ставрополья клубникой. Местные ягоды в городе встретить сложнее, чем те же краснодарские. При этом стоит ставропольская клубника дешевле, а по своим вкусовым качествам ничуть не уступает и даже превосходит привозную.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в администрации Ставрополя, 11 июня (суббота) ярмарки пройдут по двум адресам: улица Васильева, 35/1 и улица Ленина 74/17, а 12 июня (воскресенье) торговые ряды развернутся по адресу: улица Серова, 466.