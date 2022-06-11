На Ставрополье экскурсионный автобус с 16 пассажирами столкнулся в темноте с грузовиком

Авария произошла в Невинномысске. Фото: t.me/gibdd26

11 июня 2022 года на Ставрополье произошла авария с участием экскурсионного автобуса, ехавшего из Краснодарского края в соседний регион, и грузовика. Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления ГИБДД, ДТП случилось в Невинномысске на 242 км трассы «Кавказ».

- По предварительной информации, около часа ночи водитель грузового автомобиля Hino не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Пежо Боксер», который остановился на запрещающий сигнал светофора, - уточнили в Ставропольской Госавтоинспекции.

Оба водителя в момент ДТП были трезвыми. Фото: t.me/gibdd26

В момент аварии в салоне маршрутки находились 16 пассажиров. Троим из них - двум взрослым и 15-летней девочке - понадобилась помощь медиков, пострадавших доставили в местную больницу.

Уже установлены личности водителей: грузовиком управлял 49-летний житель Владикавказа, а микроавтобусом - 36-летний житель Армавира. Оба они были трезвы. Причины ДТП выясняются.