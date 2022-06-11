19-летняя девушка разбилась в ДТП в Ставропольском крае

Под Железноводском 19-летняя девушка разбилась в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась ранним утром 11 июня. По неустановленным причинам она не справилась с управлением и въехала в бетонную стену. От удара машина загорелась. Водитель умерла на месте.

- У нее произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Кроме того, не исключено, что девушка могла заснуть. Стаж вождения погибшей - менее года. По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства уточняются. - сказано в сообщении.