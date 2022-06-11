Минэкономразвития России подписало соглашение по особой экономической зоне в Северной Осетии

В рамках рабочего визита министра экономического развития России Максима Решетникова в Северную Осетию состоялось подписание трехстороннего соглашения между Минэкономразвития России, корпорацией «Кавказ.РФ» и ООО «Мамисон».

Стороны заключили соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в особой экономической зоне, созданной на территории муниципального образования Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания. Первый резидент обеспечит курорт отелями, коттеджами, спа-центром, ресторанами и сопутствующей туристской инфраструктурой. Номерной фонд для гостей и туристов рассчитан более чем на 1100 мест размещения. Реализовываться проект будет в два этапа.

– Режим особых экономических зон выгоден для бизнеса, потому что предлагает несколько конкурентных преимуществ. В их числе специальные налоговые льготы для резидентов – нулевая ставка на имущество и землю, а также налог на прибыль всего 13,5%. Заключается договор аренды без проведения торгов, при этом арендная плата будет ниже рыночной стоимости, – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Важность подписанного соглашения подчеркнул Глава РСО – Алания Сергей Меняйло.

– В реализации такого масштабного – как по площади, так и по инвестициям проекта, как «Мамисон», серьезную роль играет взаимодействие институтов власти всех уровней и бизнеса. И, как уже очевидно для всех, это тесное взаимодействие у нас сложилось. Проект «Мамисон», который уже столько лет на слуху у жителей республики, перешел в стадию претворения в жизнь – то есть, из теоретической плоскости – в практическую. «Мамисон» планируется как крупнейший профессиональный курорт туристического кластера Северного Кавказа с уникальными характеристиками, которые смогут превратить его в одно из самых востребованных мест отдыха не только СКФО, но и всей страны, - отметил Сергей Меняйло.

– В планах – строительство и эксплуатация многофункционального гостиничного комплекса. На первом этапе, до 2024 года, построим основную часть объектов в центре п.Калак, включая отели, коттеджи, рестораны. Также, одно из важнейших направлений деятельности для нас в составе горнолыжного комплекса – санаторно-курортное лечение. Планируем разработку месторождений минеральных вод и других природных лечебных ресурсов на территории курорта. Будем предлагать гостям услуги SPA-комплекса на основе термальных источников. Мы уже полностью определили все категории отелей, места их расположения, разрабатываем архитектурные решения с учетом как национального колорита, так и мировых стандартов. Общий номерной фонд проекта вместе с размещением персонала рассчитан на 1500 мест, – прокомментировал генеральный директор ООО «Мамисон» Данил Гуриев .

– Мы начинаем сотрудничество с первым резидентом, на котором сейчас большая ответственность. Дать старт развитию туристской инфраструктуры курорта, задать общий тон. Потенциал «Мамисона» огромен – по ходу строительства и развития курорта здесь появятся и другие резиденты. Это значит, что инженерная, туристская и горнолыжная инфраструктура «Мамисона» будет создаваться в здоровой конкуренции, – отметил генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

Планируется, что к зимнему сезону 2023/2024 г.г. Кавказ.РФ построит в Мамисонском ущелье базовую инфраструктуру для горнолыжного курорта. К открытию здесь будут работать 20 км горнолыжных трасс и сноупарк. На высоту 2900 метров гостей будут поднимать две канатные дороги – гондольный и кресельный подъемники. Также в проект заложено строительство системы искусственного оснежения, сервис-центра, автостоянки на 500 мест, технических коммуникаций и внутреннее благоустройство.