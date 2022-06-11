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Происшествия11 июня 2022 13:00

В Ставрополе пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими

ГИБДД проводит проверку
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ

В Ставрополе водитель с признаками опьянения устроил тройное ДТП. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария случилась днем 11 июня на Старомарьевском шоссе. Водитель "Грэйт Волл" не выдержал безопасную дистанцию с "Киа Сид" и столкнулся с машиной, в которой ехали два человека. Оба они были госпитализированы.

- Водитель внедорожника, 38-летний местный житель, в ДТП не пострадал, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Ранее его уже лишали права управления за отказ от освидетельствования. По факту автоаварии проводится проверка, - сказано в сообщении.