В Ставрополе пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими

В Ставрополе водитель с признаками опьянения устроил тройное ДТП. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария случилась днем 11 июня на Старомарьевском шоссе. Водитель "Грэйт Волл" не выдержал безопасную дистанцию с "Киа Сид" и столкнулся с машиной, в которой ехали два человека. Оба они были госпитализированы.

- Водитель внедорожника, 38-летний местный житель, в ДТП не пострадал, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Ранее его уже лишали права управления за отказ от освидетельствования. По факту автоаварии проводится проверка, - сказано в сообщении.