Власти осмотрели социальные объекты Беслана

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло и министр экономического развития России Максим Решетников побывали в г. Беслане, где оценили ход реализации некоторых пунктов государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

Руководитель Северной Осетии и глава федерального ведомства осмотрели строительную площадку международного культурно-патриотического Центра «Беслан. Школа №1» и приняли участие в церемонии открытия детского сада на 120 мест.

На площадке будущего международного культурно-патриотического Центра «Беслан. Школа №1» делегация почтила память жертв теракта 1-3 сентября 2004 года и возложила цветы в спортзале разрушенной школы.

Как отметил руководитель реставрационно-строительной компании «Скифос-РСК» Пётр Павлов, работы на площадке ведутся в рамках государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Цель реализации проекта – сохранение мемориально-исторической ценности объекта и подлинных следов исторических событий, произошедших 1-3 сентября 2004 года. В настоящее время заменены участки кровли, ведётся устройство полов. Практически завершен монтаж оконных заполнений, укреплены дверные проёмы. Смонтирована котельная и трансформаторная подстанция. Ведётся кладка стен и перегородок, выполняются работы по устройству вентиляции, электроснабжению, водоснабжению, отоплению.

Фактическая готовность объекта – 30%. Его планируют ввести в эксплуатацию уже в декабре 2022 года.

Также Сергей Меняйло и Максим Решетников осмотрели построенный в рамках госпрограммы «Развитие СКФО» детский сад на 120 мест. Дошкольное учреждение состоит из трех блоков и включает групповые помещения для детей, пищеблок, прачечную, игровые площадки, гимнастический и музыкальный залы. Строительство детского сада позволило перевести воспитанников из здания с высоким процентом износа в новое, отвечающее современным требованиям к организации дошкольного образовательного процесса.

Создание современных условий для интеллектуального и творческого развития детей – одно из ключевых направлений работы руководства республики. Для этого, по словам Сергея Меняйло, в Северной Осетии идет активная работа по строительству и реконструкции дошкольных учреждений.

– В Беслане появились и другие объекты образования – уже в новом учебном году для наших детей откроются станции юных техников и юных натуралистов. Беслан развивается, и большую поддержку в этом нам оказывает федеральный центр. На встрече с Президентом России в августе 2021 года мы обсуждали перспективы развития района, обозначали вопросы, которые требуют особого внимания. Отмечу, что все мероприятия социально-экономического развития Беслана на этот год полностью обеспечены финансированием, – подчеркнул Сергей Меняйло.

Также Сергей Меняйло и Максим Решетников ответили на вопросы журналистов. Федеральный министр рассказал о работе, которая ведется ведомством в части реализации госпрограммы «Развитие СКФО» и исполнения поручений Президента РФ.

– Высоко оценил темпы социально-экономического развития РСО-Алания. Имеется большое количество инвестиционных проектов – все они «живые» , имеют основания для реализации, мы их будем поддерживать и продвигать. В первую очередь, это развитие туристического кластера – проект всесезонного горно-рекреационного комплекса «Мамисон», а также в сфере сельского хозяйства, промышленности и т.д. Кроме того, исполняются поручения Президента РФ, и нам важно, чтобы в федеральном бюджете на 2023-2025 годы мы, вместе с республикой, добились выделения дополнительных средств на реализацию мероприятий социальной сферы, – отметил Максим Решетников.

Сергей Меняйло, в свою очередь, прокомментировал совместную с федеральным ведомством работу в части социально-экономического развития региона.

– Благодарю Максима Геннадьевича за приезд в республику и активную совместную работу. Такие встречи имеют серьёзный эффект. Мы рассмотрели исполнение Перечня поручений Президента РФ и актуализировали некоторые направления. Вместе с министром экономического развития России в Северную Осетию прибыли представители других госструктур, которые участвуют в исполнении поручений. По мероприятиям Беслана на этот год мы обеспечены финансированием на сто процентов. Что касается следующих ближайших лет, то мы детально обсудили наиболее приоритетные мероприятия, – сообщил Сергей Меняйло.