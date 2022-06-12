На Ставрополье за сутки 110 человек побороли коронавирус и выздоровели

В Ставропольском крае к утру 12 июня зафиксировали 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди населения. В это число вошли 5 детей разных возрастов. Всего с начала пандемии заболели 198,5 тысячи ставропольцев.

На ковид-койках оказались еще 24 человека, в том числе трое детей. Сейчас на Ставрополье развернуты 250 мест для пациентов с коронавирусом, свободны из них 8% (по состоянию на пятницу 10 июня).

Также полностью выздоровели 110 человек, некоторых выписали из больниц, других сняли с амбулаторного лечения. Всего с начала пандемии 188,5 тысячи человек смогли успешно побудить болезнь.

За день врачи не зафиксировали ни одного случая смерти от коронавируса.