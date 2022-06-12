Жителей трёх районов Северной Осетии обеспечат качественной питьевой водой

Финансирование будет направлено на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Фото: пресс-служба правительства Северной Осетии

Это станет возможно благодаря федеральному финансированию мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания. Всего в законе о бюджете на 2022-2024 годы на эти цели предусмотрено 4,3 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочего визита на Северный Кавказ.

В частности, финансирование будет направлено на модернизацию социальной и коммунальной инфраструктуры. Запланирована реконструкция очистных сооружений, системы водоснабжения в Моздокском районе и в Кировском районе, будет проведена реконструкция сетей водоотведения. В Беслане появится первая общегородская ливневая канализация, которая обеспечит отвод выпавших атмосферных осадков, а также талых и подземных вод. Все это позволит обеспечить качественной питьевой водой более 150 тысяч местных жителей этих районов. Средства также будут направлены на реконструкцию средней общеобразовательной школы № 1 селения Ногир Пригородного района республики.

По запросу региона подготовлена заявка на выделение из федерального бюджета дополнительного финансирования мероприятий в Моздокском и Пригородных районах. Таким образом, с учётом мероприятий, исполненных в 2019-2021 годах - общая сумма финансирования социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания составит 22.1 млрд рублей.

- Будем стараться обеспечить финансирование дополнительных мероприятий, чтобы создать комфортную городскую среду для жителей и задел для дальнейшего развития экономического потенциала региона. Уже заявили потребность на реализацию объектов в сферах здравоохранения, образования и культуры, ЖКХ и дорожного хозяйства. В их числе - реконструкция центральной районной больницы, а также строительство двух участков дороги, которые позволят обеспечить транспортную доступность к курорту «Мамисон», - отметил министр.

Качественное развитие Республики невозможно без квалифицированных кадров. Поэтому Председатель Правительства Михаил Мишустин поддержал принятие решение о реализации комплексной программы развития среднего профессионального образования на Северном Кавказе до 2030 года. Реализация данной программы позволит снизить уровень безработицы и обеспечить приоритетные проекты квалифицированными и востребованными специалистами.