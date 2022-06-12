Мошенник обманул 83-летнюю ставропольчанку и похитил у нее 100 тысяч рублей

В полицию Пятигорска обратилась 83-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что якобы ее внук стал виновником ДТП - сбил пешехода. Для того, чтобы "замять" дело, нужно 100 тысяч рублей.

Женщина поверила незнакомцу, собрала сумму и через курьера отправила злоумышленнику. После позвонила внуку, спросила, что произошло. Он ни о каком ДТП не знал, так как его не было.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье "мошенничество" и сейчас устанавливают местонахождение преступника.

Правоохранительные органы не раз предупреждали пожилых граждан и их родственников о телефонном мошенничестве.