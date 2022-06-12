На Ставрополье ввели бесплатный проезд в электричках детям младше семи лет

В Ставропольском крае проезд на электричках станет бесплатным для детей, которым еще не исполнилось 7 лет. Президент России Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение, которое опубликовали на сайте правовой информации.

Льгота распространяется во всех регионах странны. Ранее в некоторых областях делали скидки разного размера, а дети до пяти лет могли перемещаться между городами бесплатно. Теперь подобные привилегии распространяются на ребят постарше.

Отметим, в городах-курортах Ставропольского края пассажиропоток достаточно плотный. Кисловодск установил рекорд по количеству граждан, использующих электрички и поезда - 800 тысяч человек.