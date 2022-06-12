400 жителей юго-запада Ставрополя остались без света после аварии в системе

12 июня в юго-западной части Ставрополя произошло аварийное отключение света. Без электроэнергии остались 400 абонентов. Когда специалисты приехали на место аварии, выяснилось, что причиной стал неисправный фидер.

Сейчас проводят ремонт сетей, устраняют последствия аварии. О полном восстановлении подачи электроэнергии можно говорить только ближе к ночи.

- На месте работают специалисты, в течение двух часов аварийно-восстановительные работы планируют завершить, - рассказали в региональном управлении МЧС.

Ранее в Ставрополе происходила аналогичная авария - из строя вышли сразу 4 фидера, обесточив более 4 тысяч абонентов.