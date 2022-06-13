На Ставрополье в пожаре погибла 85-летняя хозяйка квартиры

В Нефтекумском районе начали проверку после смерти пожилой женщины в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

В ночь на 13 июня в Нефтекумске случился пожар, в котором погибла 85-летняя хозяйка квартиры. Кроме того, пострадала ее внучка. По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания.

- Следователь СКР осмотрел место происшествия, опросил очевидцев, назначил судебные экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий, - сказано в сообщении.