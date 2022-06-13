В учебном заведении Невинномысска поймали серийных воров

Полицейские поймали двух воров, причастных к серии краж в Невинномысске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В одном учебном заведении обратили внимание, что стало пропадать их имущество. Общий ущерб оценили в 85 тысяч рублей. После начала проверки выяснилось, что к делу причастны двое сторожей, которые на вывезли комплектующие к тракторам и сдали в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратили.

- Жителей Кочубеевского округа доставили в городской отдел внутренних дел, где они признались в содеянном. По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Невинномысску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Кража", - сказано в сообщении.