Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 июня 2022 9:52

В учебном заведении Невинномысска поймали серийных воров

Заведено уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ

Полицейские поймали двух воров, причастных к серии краж в Невинномысске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В одном учебном заведении обратили внимание, что стало пропадать их имущество. Общий ущерб оценили в 85 тысяч рублей. После начала проверки выяснилось, что к делу причастны двое сторожей, которые на вывезли комплектующие к тракторам и сдали в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратили.

- Жителей Кочубеевского округа доставили в городской отдел внутренних дел, где они признались в содеянном. По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Невинномысску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Кража", - сказано в сообщении.