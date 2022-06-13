За неделю в Ставропольском крае поймали 224 пьяных водителя

В Ставропольском крае с 6 по 12 июня поймали 224 водителя с признаками опьянения. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

200 водителей поймали за пьяным вождением впервые. Против них составили протоколы об административных правонарушениях. Еще 24 водителя попались нетрезвыми за рулем во второй раз. В отношении них возбудили уголовные дела.

В Невинномысске также зафиксировали случай, когда нетрезвый гражданин управлял чужой машиной. В этот момент хозяин автомобиля спал на заднем сидении. Госавтоинспекция пояснила, что ответственность за нетрезвое вождение в случае передачи права управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, несет не только водитель, но и автовладелец.