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Происшествия13 июня 2022 12:16

За неделю в Ставропольском крае поймали 224 пьяных водителя

Составлено 200 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено 24 уголовных дела
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ

В Ставропольском крае с 6 по 12 июня поймали 224 водителя с признаками опьянения. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

200 водителей поймали за пьяным вождением впервые. Против них составили протоколы об административных правонарушениях. Еще 24 водителя попались нетрезвыми за рулем во второй раз. В отношении них возбудили уголовные дела.

В Невинномысске также зафиксировали случай, когда нетрезвый гражданин управлял чужой машиной. В этот момент хозяин автомобиля спал на заднем сидении. Госавтоинспекция пояснила, что ответственность за нетрезвое вождение в случае передачи права управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, несет не только водитель, но и автовладелец.