После выходных на Ставрополье зафиксировали 32 новых случая заражения COVID-19

К утру 14 июня на территории Ставропольского края выявили 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе заболели двое детей. С начала пандемии число инфицированных перевалило за 198,6 тысячи ставропольцев.

73 человека полностью выздоровели от болезни за сутки, всего - 188,7 тысячи человек. Уровень госпитализации населения несколько снизился, за день в больницы попали 15 ставропольцев разных возрастов. В этот раз, ни одному ребенку не понадобилась круглосуточная помощь врачей.

На настоящий момент в регионе развернуты 250 мест для пациентов с коронавирусом. Фонд постоянно сокращают, так как многие койки остаются невостребованными. Их переводят на профильный режим работы.

Также за день врачи не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса. Все чаще летальность опускается до нуля.