В Кочубеевском округе 16-летний мотоциклист без прав сломал руку в ДТП

Фото: ГИБДД Ставропольского края

13 июня в Кочубеевском округе врачи прибыли на вызов - случилось ДТП с пострадавшим. Авария произошла в селе Казьминском. Водитель Лада Калина не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Ямаха.

- По инерции мотоцикл выехал за пределы проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие (опора ЛЭП). 16-летний мотоциклист был доставлен в больницу с травмой головы и переломом руки, - сказано в сообщении пресс-службы ГИБДД региона.

Когда полиция начала проверку, выяснилось, что водительских прав у молодого человека нет и никогда не было. Кто ему передал мотоцикл - неизвестно. Правоохранители это выяснят, чтобы привлечь к ответственности взрослых.

Виновником аварии стал 69-летний местный житель, который правила ПДД обычно не нарушал, за руль сел трезвым. Проверка продолжается.

Напомним, за три выходных на территории Ставропольского края произошло 25 автоаварий, в которых погибли два человека, еще 35 получили ранения.