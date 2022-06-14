В Ставрополе молодой водитель сбил пешехода, который решил выяснить с ним отношения

В Ставрополе 13 июня около 4 часов утра произошло необычное ДТП, 21-летний водитель Лада Приоры допустил наезд на 20-летнего пешехода. Однако оказалось, что пешеход - водитель другого автомобиля, который решил выяснить отношения с виновником аварии.

- Со слов водителя автомобиля, до момента наезда у них возник конфликт, и пешеход, который ранее являлся водителем другого авто, решил выяснить отношения прямо на дороге. Уезжая от скандалившего гражданина, водитель Приоры ненамеренно допустил наезд на него, - сказано в сообщении ГИБДД региона.

В итоге пострадавший получил ушиб щеки, его отправили на амбулаторное лечение. Виновник аварии родом из Краснодарского края, нарушителем ПДД не является. Полиция проводит проверку и пытается разобраться в причине конфликта.