В Пятигорске ищут лже-банкира, похитившего у мужчины 2,8 млн кредитных рублей

Житель Пятигорска обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По его словам, лже-банкир заставил его оформить кредит и перевести деньги на его счет. 34-летний мужчина не заметил подвоха.

- Накануне ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, и сообщил, что злоумышленники оформили кредит на его имя. Под предлогом списания кредита и предотвращения противоправных действий, он убедил собеседника оформить зеркальный кредит и перевести денежные средства на безопасный счет, - рассказали в МВД Ставропольского края.

В итоге сумма ущерба составила 2,8 миллиона рублей. Полиция сейчас пытается установить местонахождение мошенника, чтобы задержать.