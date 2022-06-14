ВТБ профинансировал строительство крупного плодохранилища на Ставрополье

ВТБ предоставил компании ООО «СХП «Рассвет» на реализацию инвестиционного проекта по строительству плодохранилища кредит в размере 600 млн рублей сроком на семь лет по льготной программе Минсельхоза РФ (Программа № 1528).

В третьем квартале текущего года компания планирует завершить первый этап строительства нового плодохранилища в станице Александрийской Ставропольского края. Вместимость площадки составит 4,55 тыс. тонн фруктов. Общая вместимость хранилища предприятия после реализации всего проекта достигнет 9,8 тыс. тонн продукции.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, сказал: «ВТБ поэтапно поддерживает проекты компании в сфере садоводства с 2017 года, в том числе финансировал закладку одного из яблоневых садов компании. Для банка в регионе это был первый опыт работы с аграриями в этой области. Сегодня мы активно поддерживаем садоводов на всей территории Северного Кавказа».

Марат Галеев, учредитель ООО «СХП «Рассвет», прокомментировал: «В 2022 году мы планируем собрать свыше 9,2 тыс. тонн яблок. Благодаря новой площадке мы обеспечим хранение порядка 85% собранного урожая яблок, а также сможем реализовывать его в комфортном режиме по оптимальным для нас ценам. В планах на следующий год — завершение второго этапа строительства плодохранилища, которое позволит не только хранить весь собранный урожай, но оказывать услуги по хранению и сортировки для сторонних организаций».

Компания «СХП «Рассвет» при поддержке банка активно развивает садоводческое направление. В 2017 году была возведена противоградовая система для защиты яблоневого сада на площади 214,8 гектаров. Современным производственным оборудованием оснащен цех по переработке плодоовощной продукции. В 2018 году — заложен новый интенсивный яблоневый сад на площади порядка 60 гектаров в Георгиевском городском округе Ставропольского края. Все проекты реализованы по программе Минсельхоза РФ (Программа 1528).

СПРАВКА

ООО «СХП «Рассвет» - сельскохозяйственное предприятие. Основные выращиваемые культуры - ячмень, пшеница, кукуруза, горох, подсолнечник. С 2015 года компания занимается интенсивным садоводством. Уже заложено порядка 230 гектаров яблоневых садов.