За выходные на Ставрополье 166 водителей лишились прав за нетрезвое вождение

В Ставропольском крае с 10 по 13 июня включительно проводили специальные рейды на пьяных водителей. Сотрудники полиции останавливали подозрительные автомобили на региональных дорогах и федеральных трассах.

Всего удалось отстранить от вождения 166 нетрезвых автомобилистов. 6 из них решили повторно нарушить правила дорожного движения, поэтому не отделались простым протоколом - они могут стать фигурантами уголовных дел.

- Самым "нетрезвым" оказался праздничный день 12 июня, когда 48 водителей были уличены в нетрезвом вождении. Чаще всего за руль в минувшие выходные в нетрезвом виде садились водители в Ставрополе, Георгиевске и Пятигорске, - рассказали в ГИБДД Ставрополья.

За три выходных дня на территории края произошло 25 ДТП, в которых погибли два человека, еще 35 пострадали.