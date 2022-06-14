Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июня 2022 10:41

За выходные на Ставрополье 166 водителей лишились прав за нетрезвое вождение

Самым "пьяным" днем стал День России
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае с 10 по 13 июня включительно проводили специальные рейды на пьяных водителей. Сотрудники полиции останавливали подозрительные автомобили на региональных дорогах и федеральных трассах.

Всего удалось отстранить от вождения 166 нетрезвых автомобилистов. 6 из них решили повторно нарушить правила дорожного движения, поэтому не отделались простым протоколом - они могут стать фигурантами уголовных дел.

- Самым "нетрезвым" оказался праздничный день 12 июня, когда 48 водителей были уличены в нетрезвом вождении. Чаще всего за руль в минувшие выходные в нетрезвом виде садились водители в Ставрополе, Георгиевске и Пятигорске, - рассказали в ГИБДД Ставрополья.

За три выходных дня на территории края произошло 25 ДТП, в которых погибли два человека, еще 35 пострадали.