На Ставрополье за 10 дней оштрафовали 650 мотоциклистов за нарушение ПДД

В Ставропольском крае за 10 дней полиция остановила и оштрафовала 650 водителей мотоциклов, скутеров и мопедов за нарушение правил дорожного движения. Они часто пересекают сплошные линии, нарушают очередность проезд и т.д. За последнее время участились аварии с участием мототранспорта.

Особенно пристально наблюдали за несовершеннолетними ставропольцами, которые взяли мотоциклы своих родственников или друзей.

- Чаще всего правила дорожного движения водители мототранспорта нарушали в Новоалександровском, Петровском и Шпаковском округах, а также на федеральной трассе «Кавказ» и «Минеральные Воды – Кисловодск». За допущенные нарушения (управление с признаками опьянения и управление без водительских прав) помещались на штрафстоянку мототранспорт в Петровском и Новоалександровском округах, а также в городе Ставрополе, - сказано в сообщении ГИБДД региона.