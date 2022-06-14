Ставропольские ученые запустят на Ближнем Востоке проект «PRO русский»

СКФУ проводит активную работу по популяризации русского языка в мире. Фото: ncfu.ru

На Ближнем Востоке, а именно в Иране и Сирии, в июне стартует совместный проект Россотрудничества и Северо-Кавказского федерального университета «PRO русский».

- Наши филологи проведут мастер-классы и интенсивы по русскому языку с преподавателями, студентами, школьниками и другими желающими приобщиться к безграничной русской культуре в странах Ближнего Востока. Запланирован ряд мероприятий, направленных на популяризацию русского языка и увеличение присутствия российского академического сообщества в ближневосточных странах, - отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Аналогичная работа уже ведется в странах Южного Кавказа, в Средней и Центральной Азии. В частности, недавно силами представителей СКФУ и Россотрудничества была проведена «Неделя русского языка» в Таджикистане для жителей республики и беженцев из Афганистана.

Кстати, к Фестивалю русской поэзии, который проходил в СКФУ в начале июня, присоединилось большое количество студентов-иностранцев и учащихся зарубежных вузов-партнеров из Афганистана, Габона, Замбии, Индии, Ирака, Кении, Сирии и Шри-Ланки. Активнее других себя показали участники из Ливанской Республики - они отправили на конкурс более 40 видеовыступлений.