Фестиваль в честь открытия курортного сезона пройдет на Ставрополье с 16 по 19 июня

Ежегодный фестиваль «Открытие курортных сезонов-2022» стартует в Ставропольском крае. Тематические мероприятия пройдут одновременно во всех городах-курортах Кавминвод с 16 по 19 июня.

В частности, в каждом из них пройдет специальный кинопоказ: ставропольцам покажут фильмы, сюжет которых связан с Кавказскими Минеральными Водами. Посмотреть картины можно будет прямо на улице бесплатно.

Также ожидается выступление почетных гостей – российских актеров Александра Рыщенкова, Сергея Баталова, Дмитрия Орлова, Эвклида Кюрдзидиса.

Кроме того, в программу включены различные мастер-классы и лазерные представления. Во всех городах-курортах можно будет наблюдать пиротехнические шоу.