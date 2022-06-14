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Общество14 июня 2022 17:11

Прокуратура Ставрополья нашла 51 нарушение при строительстве школы в Михайловске

Возбуждены два уголовных дела
Инна МОРОЗОВА

Прокуратура Шпаковского округа выявила нарушения при строительстве школы на улице Грибоедова в Михайловске. Возведение объекта началось в 2019 году, сумма контракта составила более 589 млн рублей. В настоящее время строительно-монтажные работы подошли к концу, здание ввели в эксплуатацию.

С июня 2019 по май 2022 года надзорное ведомство выявило 51 нарушение требований федерального законодательства. Прокурор внес 16 представлений об их устранении, 9 должностных лиц получили предупреждение, одно юрлицо привлечено к административной ответственности на сумму свыше 102 млн рублей.

Также возбуждены два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.