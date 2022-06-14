Лишенный прав водитель маршрутки сбил пешехода в Ставрополе

Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 14 июня, на улице Шпаковской в Ставрополе. Водитель маршрутки №46 сбил на пешеходном переходе 60-летнего горожанина.
Пострадавшего увезли в больницу на скорой. Он получил тяжелые травмы.
За рулем маршрутки находился 33-летний житель краевой столицы. Как выяснилось, в 2019 году его лишили прав за пьяную езду.
Срок лишения прав истек, но молодой человек не пересдал экзамены и не вернул удостоверение.
В момент ДТП в салоне автобуса находились шесть пассажиров. Никто из них не пострадал, сообщает управление ГИБДД края.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее сообщалось, что прокуратура выявила 51 нарушение при строительстве школы в Михайловске.