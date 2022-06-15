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Здоровье15 июня 2022 5:15

Уровень прироста пациентов с COVID-19 на Ставрополье упал до 17 человек в сутки

За день врачи не зафиксировали ни одного смертельного случая
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

К утру 15 июня в Ставропольском крае медики выявили и подтвердили коронавирус у 17 человек, среди которых оказался один ребенок. Всего с начала пандемии заболели 198,6 тысячи ставропольцев. Суточный прирост значительно снизился по сравнению с показателями предыдущих дней.

Полностью выздоровели ровно 100 человек - их выписали из региональных больниц или сняли с амбулаторного лечения. Всего за время эпидемии болезнь смогли победить 188,8 тысячи человек. При этом свободные ковид-койки заняли 18 ставропольцев, в том числе один ребенок. Этим людям понадобилась госпитализация, так как симптомы коронавируса оказались весьма серьезными.

Врачи не зафиксировали ни одного смертельного случая от коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии от болезни скончались 7076 человек. Летальность постепенно устанавливается на нуле.